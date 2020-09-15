تباين سعر الدولار والذهب يكسب 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم

أنهى الدولار تعاملاته اليومية مقابل الجنيه بتباين في جميع البنوك العاملة في مصر، واحتل بنك المصري الخليجي قائمة البنوك الأعلى سعرًا لبيع وشراء الدولار، ليباع بـ15.82 جنيه، مقابل 15.72 جنيه للشراء، فيما جاء بنك "hsbc" الأقل سعرًا للدولار بـ 15.96جنيه للشراء.

وفى السياق نفسه، تذبذت أسعار الذهب في السوق المحلي بين الارتفاع والانخفاض، لتصل جملة الارتفاعات خلال اليوم إلى 5 جنيهات، ومرشحة للزيادة بفعل ضعف الدولاروالانخفاض المؤقت له.

ويتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطى الأمريكى هذا الأسبوع لاستفتاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

بحسب نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنَّ قوة الدولار هي المحرك لاتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة، خاصة منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى استمرار الذهب في منحنى صاعد حال استمر ضعف الدولار، وهو ما ستنعكس آثاره محليًا.