ارتفاع أسعار الذهب.. و"التجارية": المعدن الأصفر أكثر أمنا رغم التذبذب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، وسط تذبذب واضح في أسواق المال والبورصات العالمية، ليرتفع الجرام 3 جنيهات.

وسجل عيار 24 في السوق المحلي 993 جنيهًا، مقابل 990 جنيهًا، بينما سجّل عيار 21 قيمة 869 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 745 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.956 جنيه.

وقال نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنّه رغم عدم وضوح الرؤية الاقتصادية محليا وعالميا، فالذهب هو الأكثر أمنا في الوقت الحالي، إذ تميل الأغلبية إلى الملاذات الآمنة، خاصة وأنّ الشعب المصري بطبيعته يلجأ للذهب في كل الأحوال الاقتصادية.

وتابع نجيب، أنّ قوة الدولار هي المحرك لاتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استمرار الذهب في منحنى صاعد حال استمر ضعف الدولار، وهو ما ستنعكس آثاره محليًا.