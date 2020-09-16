باق من الزمن 7 أيام.. أوراق الالتحاق بوظيفة مهندس بـ"القومية للأنفاق"

واصلت الهيئة القومية للأنفاق، صباح اليوم، فتح باب التعيين لـ227 وظيفة شاغرة في العديد من التخصصات المتنوعة، ومنها مهندسين إشارات واتصالات، ومهندسين ميكانيكا، ومهندسين كهرباء، ومهندسين تصميم وإنشاء مدني، ومهندسين تنفيذ، ومهندسين طرق، ومهندسين عمارة، وأخصائيين حصر ومستخلصات، وتستمر الهيئة في استقبال أوراق المتقدمين حتى مساء الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، ما عدا الجمعة والسبت، ليتبقى 7 أيام فقط على إغلاق باب التقدم للوظائف، حيث تقدم الأوراق بمقر الهيئة في رمسيس.

وقالت الهيئة القومية للأنفاق، إنَّه سيتمّ اختيار المهندسين الأكفاء، ولن يوجد التعاقد الدائم، بل سيتمّ تجديد التعاقد سنويًا، لافتة إلى أنَّه عقب إغلاق باب تقديم الأوراق، سيتمّ بحثها جميعًا، ومن ثم اختيار المهندسين المناسبين، من خلال عمل كل الاختبارات لهم.

الوظائف الشاغرة والأوراق المطلوبة من الهيئة القومية للأنفاق

وترصد "الوطن"، تفاصيل الوظائف الشاغرة والأوراق المطلوبة من الهيئة القومية للأنفاق.. وهي كالتالي:

أولًا: الوظائف الشاغرة في القومية للأنفاق

1- 17 مهندسًا متخصصًا في الإشارات والاتصالات.

2- 59 مهندسًا متخصصًا في الميكانيكا.

3- 13 مهندسًا متخصصًا في الكهرباء.

4- 6 مهندسين متخصصًا في كهرباء الحاسبات.

5- 12 مهندسًا متخصصًا "تصميم وإنشاء ومدني".

6- 35 مهندسًا متخصصًا في التنفيذ.

7- 20 مهندسًا متخصصًا في طرق وأعمال السكة.

8- 15 مهندسًا متخصصًا في العمارة.

9- 5 أخصائيين في الحصر والمستخلصات.

10- 15 أخصائيًا في المراقبة والجودة.

11- 5 أخصائيين في المرور والمساحة.

12- 12 مهندسًا متخصصًا في التصميم المعماري.

13- 3 أخصائيين في التخطيط الفني.

14- 3 مهندسين متخصصين في البحوث.

15- 4 مهندسين متخصصين في الأبحاث وتربة الطرق.

16- 3 أخصائيين في العطاءات والعقود.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة للتعيين في القومية للأنفاق

1- صورة المؤهل.

2- صورة ما يفيد بعضوية نقابة المهندسين.

3- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- صورة الموقف من شهادة الخدمة العسكرية.

6- صورة الموقف من تأدية الخدمة العامة.

7- أصل نتيجة تحديد المستوى للغة الإنجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة على ألا تقل عن 70%.

8- 3 صور شخصية مقاس "4 × 6".