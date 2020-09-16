تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. تعرف على طرق تسجيل رغبات الشهادات

قال الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إنّ مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020، ستنطلق خلال أيام، آخر سبتمبر الحالي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأشار إلى أنّ اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية ستنطلق أيضا في هذه المدة، وجرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الطلاب من الإصابة بأي مرض، وذلك في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتستعرض "الوطن"، أبرز المعلومات لطلاب الشهادات الفنية 2020 وكيفية التسجيل لرغبات الكليات

أولا: إرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على الشهادات الفنية من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم:

- الشهادات الثانوية الفنية (الصناعية – التجارية – الزراعية - السياحة ) ونظائرها نظام (الثلاث - الخمس سنوات).

- يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg.

- يحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي / سياحي) 3 سنوات أو 5 سنوات.

- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (الخطوة التالية).

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

- يمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

- يسجل الطالب رغباته بنفسه ويراجعها ويطبعها، ويتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

- حال فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه للإدارة العامة لشؤون الطلاب والامتحانات بوزارة التربية والتعليم لاستخراج بدل فاقد.

إرشادات للطلاب المستجدين من الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية

- شهادة دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي (التجارية - الصناعية – سياحة وفنادق – معاهد الخدمة الاجتماعية – إدارة وسكرتارية مصر القديمة – إدارة وسكرتارية العباسية – إدارة وسكرتارية رمسيس - والمعاهد الفنية الصحية شعبتي "فنيات تمريض – أجهزة طبية" – والمعاهد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية – المجمع التكنولوجي الأميرية – السلام – الفيوم).

- يدخل الطالب على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg.

- يحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

يمثل هذين الرقمين ضمانا لسرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص به لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

- يسجل الطالب رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل سجله الطالب.

- للاستفسار الاتصال بالرقم (19468).

- الإعلان عن فتح باب تقليل الاغتراب فقط على موقع التنسيق بعد إعلان النتيجة وطبقا للبيان الصحفي الصادر في حينه.