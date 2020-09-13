أمين صندوق تطوير التعليم: تنسيق الدبلومات الفنية 2020 آخر أسبوع في سبتمبر

أكد الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، أن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 ستنطلق آخر أسبوع من شهر سبتمبر الجاري، مضيفا أن اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية ستنطلق أيضا في هذه المدة.

وقال الحيوي، في حواره لـ"الوطن"، إنه يجري الاستعداد على قدم وساق لإعداد التجهيزات والاجراءات الاحترازية لتطبيقها أثناء اجراء اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية، مشيراً إلى أنه يشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القدرات.

وأضاف أن نسب القبول بالجامعات التكنولوجية الثلاثة "الدلتا وبني سويف والقاهرة الجديدة"، من طلاب الثانية العامة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مشيرا إلى أن باقي النسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها.

وتابع أنه تم زيادة مصروفات الدراسة بالجامعات التكنولوجية إلى 10 آلاف جنيه عن العام الماضي، مؤكداً أن جميع المصروفات يتم توجيهها لتطوير المعامل والورش التدريبية لمختلف البرامج التعليمية.

كان السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث، كشف أن موعد انطلاق المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2020، سيكون خلال 72 ساعة من موعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية الجاري تنفيذها في الوقت الحالي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة بحد أقصى الأحد المقبل، وإتاحة تسجيل الرغبات لها عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأضاف "عطا" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عملية التسجيل تسير بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بشأنها، مؤكدًا أن التعامل معها سيكون في حدود النسب المسموح بها من قبل المجلس الأعلي للجامعات، والمقررة بـ10% من إجمالي عدد طلاب المرحلتين.

"عطا": التحويلات مرة واحدة فقط لكل طالب

وأكد "عطا" أن التحويلات ستكون مرة واحدة لكل طالب، لافتًا إلى عدم وجود أي تحويلات ورقية من خلال مكتب التنسيق، مناشدًا الطلاب الاختيار الصحيح أثناء إجراء تحويلات لتقليل الاغتراب، وكذلك التحويلات ما بين الكليات المناظرة وغير المناظرة، إضافة إلى المحافظة على الرقم السري وعدم إفشائه لأي شخص حفاظًا على مستقبلهم.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، التسجيل لتقليل الاغتراب تجريبيًا، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق 2020، وذلك لطلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين سجلوا رغباتهم في المرحلتين بالفترة الماضية، عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني.