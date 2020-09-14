آخر الأسبوع.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2020

أعلن مصدر في التعليم أن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020 ستنطلق آخر أسبوع من شهر سبتمبر الجاري، مضيفا أن اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية ستنطلق أيضا في هذه المدة.

ويجري الاستعداد على قدم وساق لإعداد التجهيزات والإجراءات الاحترازية لتطبيقها أثناء إجراء اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية، مشيراً إلى أنه يشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية اجتياز اختبارات القدرات.

وتستعرض "الوطن" الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية..

الشهادات الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات

المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد :

دبلوم المدارس الثانوية التجارية نظام مطور (الشعبة العامة - الشئون القانونية .– التسويق وسوق المال - مشتريات وأعمال مخازن - تأمينات اجتماعية).

دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (مساعد فني إداري - خدمات النقل الدولي- سكرتارية طبية).

دبلوم المدارس الثانوية الفنية للإدارة والخدمات( الشئون القانونية - مشتريات وأعمال مخازن - معاملات تجارية - تأمينات تجارية).

دبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق

المؤهلات التي تقبل ( ببرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعه حلوان - المعاهد الحكومية المتوسطة والمعاهد العليا الخاصة للسياحة والفنادق)

- الشئون الفندقية ( مطعم – مطبخ – إشراف داخلي – خدمات سياحية ).

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية (إعداد مهني) شعبة :

أ- إنتاج وخدمة .

ب - إشراف داخلي ومناطق عامة

ج - تعليم مزدوج (إشراف داخلي – فني طاهي – مطعم).

د - المدرسة المصرية الألمانية (باول/ ران) الجونة ( إشراف - مطعم – مطبخ).

يتم ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات

يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية الفنية للسياحة والفنادق نظام الثلاث سنوات عن طريق مكتب التنسيق بما يلي :

ببرنامج التعليم التبادلي بكلية السياحة والفنادق بجامعه حلوان(من جميع الشعب).

المعاهد الحكومية المتوسطة للسياحة والفنادق(معهد فني فنادق المطرية- معهد فني فنادق الإسكندرية- معهد فني فنادق بورسعيد - معهد فني فنادق قنا - معهد فني فنادق المطرية "شعبة مطاعم"- معهد فني فنادق الإسكندرية"شعبة مطاعم "- معهد فني فنادق قنا"شعبة مطاعم").الطالب الذي يرغب في القبول بمعاهد( المطرية والإسكندرية وقنا (شعبة المطاعم فقط) عليه أن يجتاز اختبار القدرات الذي يعقد بالمعهد بعد الترشيح.

المعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق

يتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق من الحاصلين علي الثانوية الفندقية نظام3 سنوات بشرط الحصول علي 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي. انظر قوائم المعاهد الخاصة وشروط القبول بها.

دبلوم المدارس الثانوية الزراعية (ونظائرها) نظام الثلاث سنوات

المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد:-

1- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية(الشعبة الزراعية) تخصصات ( الإنتاج الحيواني - التصنيع الزراعي – استصلاح الأراضي والميكنة الزراعية – الإنتاج السمكي – العجائن والمخابز )

2- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص (أمناء المعامل)

3- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص (تكنولوجيا تربية وإنتاج الأسماك) تعليم مزدوج

4- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية تخصص ( ميكنة زراعية – غابات )

5- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية إعداد مهني تخصص ( بستنه – صحة بيطرية – تربية النحل ووقاية المزروعات – ألبان وصناعات زراعية – صناعة العجائن والمخبوزات).

6- دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية التصنيع الغذائي[ التعليم التبادلي]: تخصص ( عجائن و مخبوزات. - تخصص تصنيع منتجات الألبان )