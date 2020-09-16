التعليم العالي: بدء تنسيق الدبلومات الفنية 2020 خلال أيام

قال الدكتور أحمد الحيوي، أمين صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، إن مرحلة تنسيق الدبلومات الفنية 2020، ستنطلق خلال أيام، وذلك آخر شهر سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية ستنطلق أيضا في هذه المدة، مؤكداً أنه تم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للمحافظة على الطلاب من الإصابة بأي مرض، وذلك في ظل إجراءات الدولة المصرية لمجابهة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "الحيوي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن نسب القبول بالجامعات التكنولوجية الثلاث "الدلتا وبني سويف والقاهرة الجيدة"، من طلاب الثانوية العامة تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مشيرا إلى أن باقي النسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها.

وأكد أنه تم زيادة مصروفات الدراسة بالجامعات التكنولوجية إلى 10 آلاف جنيه عن العام الماضي، مؤكداً أن جميع المصروفات يتم توجيهها لتطوير المعامل والورش التدريبية لمختلف البرامج التعليمية، مشيراً إلى أنه يشترط للالتحاق بالجامعات التكنولوجية إجتياز اختبارات القدرات.

ونفى مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ماتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن انطلاق تنسيق الشهادات المعادلة العربية أو الأجنبية اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، أو خلال الأسبوع الجاري.

وأكد المصدر أنه يجرى الآن استقبال تعديلات طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق 2020، والاستعداد لبدء تنسيق المرحلة الثالثة الأسبوع المقبل، مضيفا أن كل ما يتعلق بالتنسيق سيتم الإعلان عنه رسمياً عبر قنوات الاتصال والإعلام التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجميع الطلاب قبل انطلاقها بوقت كاف.

وناشد المصدر في حديثه لـ"الوطن"، جميع الطلاب وأولياء أمورهم عدم الانسياق خلف الإشاعات ومروجي المعلومات المضللة.

من جانبه أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أنّ 75 ألفا من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.

وأضاف "عطا"، أنّ الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2020، مشددًا على أنّ التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أنّ التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن