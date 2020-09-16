ترامب: لقاح كورونا قد يكون متاحا خلال أسابيع.. ونطور "عقلية القطيع"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، أن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال 3 إلى 4 أسابيع، مما يؤكد توقعات لمسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة وشركة "فايزر".

وخلال مناسبة استضافتها محطة "أيه.بي.سي نيوز" في فيلادلفيا، دافع الرئيس الأمريكي عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وذكر أن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا.

وأوضح الرئيس الأمريكي: "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" البريطانية.

وقبل أيام طلبت السلطات الصحية الأمريكية من حكومات الولايات أن تستعد لتوزيع لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، على نطاق واسع، بحلول مطلع نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن وثائق رسمية.

وأفادت صحف أمريكية بأن ترامب قدم دفاعًا متسقًا عن تعامله مع أزمة فيروس كورونا، على الرغم من انتقادات لخطابه بشأن الفيروس وتعامل إدارته مع الوباء. في حين تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية الأمريكيين لا يوافقون على تعامل ترامب مع الفيروس.

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وتأكيده بأن الأزمة "ستختفي" سواء بوجود لقاح أم بدونه، مؤكدا إن الولايات المتحدة ستطور ما سماه "عقلية القطيع"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم، أنه على ما يبدو أن ترامب أخطأ وقال "عقلية القطيع" بدلا من "مناعة القطيع" هي شكلٌ من أشكال الحماية غير المُباشرة من مرضٍ معدٍ، وتحدث عندما تكتسبُ نسبةٌ كبيرةٌ من المجتمع مناعةً لعدوى معينة.