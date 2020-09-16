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عاجل.. الخام الأمريكي يرتفع بنسبة 2.14%

ارتفع إلى 39.11 دولار للبرميل

كتب:

مارينا رؤوف
09:34 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
حقول إنتاج البترول

حقول إنتاج البترول

ارتفعت أسعار النفط خام غرب تيكساس الأمريكي، اليوم، خلال بدء التعاملات لليوم الثاني على التوالي، بعد انخفاضه الأيام الماضية، حيث ارتفع إلى 39.11 دولار للبرميل بنسبة 2.14%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعًا بدأ من أمس ليكسر حاجز الخسائر المتتالية خلال الأيام الماضية.

وجاءت هذه الارتفاعات بعد توقف عدد من منصات إنتاج النفط عن العمل في أمريكا بسبب أعصار "سالي"، وهو ما أدى إلى استهلاك المخزون الخاص بها، حيث أفادت تقارير أن هناك انخفاضا في المخزونات الأمريكية من النفط، حيث يزيد هذا من الطلب على النفط لسد احتياجات السوق المحلي الأمريكي.

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