انطلاق فعاليات مشروع أهل مصر الثقافي لدمج أطفال المناطق الحدودية

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروع أهل مصر لدمج اطفال المناطق الحدودية ثقافيا، والذي بدأت أولى فعالياته اليوم، وتستمر حتى23 سبتمبر الجاري، وذلك باستضافة أطفال محافظة الوادى الجديد من "الفرافرة، الداخلة والخارجة".

ويمثل هذا الأسبوع مرحلة جديدة فى مشروع الدمج الثقافي الذى يستهدف التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لحماية الأولاد وتثقيف النشء، وخلق تبادل ثقافى والتعرف على آثار مصر الراسخة فى شتى المحافظات لتأصيل القيم الإيجابية مثل قبول الآخر والاحتواء والاعتزاز بالوطن والفخر بتاريخه، بالإضافة لتعلم مهارات وحرف بيئية يمكن استغلالها لإقامة مشاريع يدوية صغيرة لخلق جيل مثقف واع سوى قادر على الإنتاج وتحمل المسؤولية.

يتضمن البرنامج عددا من الزيارات الميدانية، والورش الفنية التي تعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية وترسخ مبادئ المحبة والإخاء، بالإضافة لورش ثقافية تتناول رحلة الأديان، معالم الحضارة الهيلنستية بالإسكندرية، عصر الدولة الفاطمية، معالم مصر الفرعونية، الحقبة التاريخية الحديثة لمصر وأسرة محمد على.

يتضمن اليوم الأول زيارة لمجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص، والتعرف على رحلة العائلة المقدسة وفن العمارة الإسلامية، واليوم الثانى زيارة قصر عابدين، وينطلق اليوم الثالث لمحافظة الإسكندرية وزيارة قلعة قايتباى ومتحف الأحياء المائية، بينما يستأنف اليوم الرابع فى أروقة شارع المعز لدين الله الفاطمي لتأتى زيارة أهرامات الجيزة فى اليوم الخامس، وتختتم الزيارات فى اليوم السادس بزيارة قصر عائشة فهمى وحديقه الأسماك، بينما تتضمن الفترة المسائية زيارة لقصر الطفل بجاردن سيتي لتنفيذ ورش فنية وتعلم حرف بيئية وتصنيع الحلي، مطويات، ورش أدبية عن فن كتابة القصة، اصنع كتابك، حياكة، طباعة، فيلم رسوم متحركة، إلى جانب ورشة مسرحية للتمثيل وفن الإخراج والإضاءة وتجربة جديدة للمسرح الأسود.

تختتم الفعاليات بالقصر لتدشين نتاج الورش الفنية المنفذة خلال الأسبوع الثقافي بعرض تجارب المسرح الأسود والبشرى، وفيلم الصندوق الأسود، وتسليم شهادات التقدير والجوائز للأطفال المشاركين والمشرفين.