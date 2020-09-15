629 عملا فنيا بمهرجان جامعة المنصورة الرقمي الأول للمواهب

نظمت جامعة المنصورة حفل ختام مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب، اليوم، بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طايع عيد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حاظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في كلمة مسجلة، أهمية المسابقات الرقمية التنافسية بين الطلاب، لافتصا إلى أن ما قامت به جامعة المنصورة يعد سبق في الأنشطة الطلابية قبل ظهور جائحة كورونا، مؤكدًا على دور الجامعة في اكتشاف مواهب الطلاب.

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن نسبة المشاركة الكبيرة في ظل ما تمر به البلاد ما هو إلا دليل على نجاح الجامعة، مشيرًا إلي أهمية المرحلة الجامعية وتأثيرها على الطلاب وحياتهم المستقبلية لذلك يجب على جميع الطلبة المشاركة في الأنشطة الطلابية.

وعبر الدكتور طايع عيد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي، عن سعادته البالغة بوجوده في الجامعة، مؤكدا أن شباب مصر سيعمل ويبدع في ظل أي ظروف مؤكدًا أن المنصورة دائما لها الريادة في جميع الأفكار الجديدة والمبتكرة وخاصة التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، إن الجامعة كان لها السبق في إنشاء نشاط رقمي لعلمها بأهمية الأنشطة للطلاب لذلك اتجهت الجامعة إلى الأنشطة المبتكرة التنافسية ومتعددة المجالات وقليلة التكلفة ونظرا لتميز الجامعة في التحول الرقمي تقرر إقامة المهرجان، ووصل عدد المشتركين إلى 995 طالبًا وشاركت 27 جامعة منها 21 جامعة حكومية و 6 جامعات خاصة وتم رفع 629 عملًا في 13 مجالًا بينها التصوير الفوتوغرافي والتصوير الأثري والقصة القصيرة ثم الشعر والغناء، والتحكيم كان مزيجًا بين لجنان التحكيم 80% ورأى الجمهور 20% .

ونوهت الدكتورة ولاء عبد الفتاح، منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة أن المهرجان بدأ في شهر فبراير الماضي تزامنا مع وصول الجامعة للمركز الأول في التحول الرقمي و ذلك إيماناً من الجامعة بأهمية التحول الرقمي والتطوير وأن اليوم يعد نجاح للتجربة الجديدة و التحول الرقمي وتضمنت المسابقة 13 مجالًا شارك فيها العديد من الطلاب على مستوى الجامعات المصرية والطلاب الوافدين، وتم خلال الاحتفال تكريم الطالب محمد أسامة طه بكلية الآداب الفرقة الرابعة من ذوى الهمم نظرًا لموهبته في الرسم.