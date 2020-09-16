عاجل.. شكري: مصر تدعم توسيع رقعة السلام في ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر متمسكة بالحفاظ على الأمن والاستقرار بالوصول لحلول سياسية في شرق المتوسط ومناقشات بناءة من الناحية السياسيىة والالتزام التام بالقانون الدولي كمعيار أساسي للحفاظ على كافة المعايير الخاصة بالعلاقات الدولية، وتطبيق وإيجاد حلول شاملة لمواجهة التحديات المتصاعدة.

وأضاف شكري، خلال حديثه بمؤتمر المائدة المستديرة حول الوضع في أوروبا وشرق المتوسط بأثينا، أن مصر تدعم توسيع رقعة السلام في ليبيا وإيجاد حلول سلمية شاملة لكافة أطراف النزاع الليبي وتوجيهم نحو الحوار الليبي، مشددا على أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية هي أساس العمل الجمعي لإيجاد حل سياسي.

وتابع شكري بأنه هناك حملات مختلفة لتقليل مخاطر الخلايا الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وهناك تخفيف الأعباء المهنية على مختلف المهاجرين المتواجدين على الشواطئ منذ عام 2016.

ولفت إلى أن مصر استضافت نحو 6 ملايين لاجئ على أرضها، وحصلوا على كافة الخدمات الأساسية والمساعدة مثل الصحة والتعليم، وبدون أي مساعدة خارجية.