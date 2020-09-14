التعليم العالي: فتح تحقيق في ملابسات وفاة سيدة جامعة المنيا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتابع بشكل مباشر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وفاة المغفور لها بإذن الله إيمان أحمد نجاح أنور، والتي توفيت بالمستشفى الجامعي بالمنيا وإذ تتقدم الوزارة ومستشفيات جامعة المنيا بخالص العزاء لأهل الفقيدة.

وقرر الوزير بالتنسيق مع رئيس جامعة المنيا تكليف اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية والوفيات التابعة للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بالتحقيق في ملابسات الوفاة على أن ترفع تقريرها للسيد الوزير في موعد أقصاه 48 ساعة من تاريخ اليوم.

يذكر أن اللجنة المركزية للمضاعفات المرضية والوفيات تضم كبار أساتذة الأمراض الصدرية والرعاية المركزة والتخدير والقلب وطب المناطق الحارة والجهاز الهضمي من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة وكانت الفقيدة قد حضرت للمستشفى يوم الجمعة الموافق 11-9-2020 في تمام الساعة التاسعة صباحا وهي حامل في الشهر السابع وتعانى من أعراض اشتباه بفيروس كرونا المستجد حيث تم حجزها بالمستشفى وتم عمل الفحوصات والإشعات اللازمة والبدء فى علاج الفقيدة بالأدوية المستعملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا لحين ظهور نتيجة المسحة الخاصة بها وتم حقنها بأدوية مذيبة للجلطات بجرعات علاجية، ووافتها المنية مساء يوم الأحد 13-9-2020.

وأهابت إدارة المستشفيات المواطنين توخي الدقة في تناول البيانات والمعلومات الطبية، كما تستنكر الإدارة ما حدث من أهل المتوفاة من التعدي على الأطقم الطبية وانتهاك حرمة المتوفاة وحرمة المستشفى بالتصوير بعد إعلان وفاتها وقد تم تحرير محضر بذلك فى نقطة شرطة المستشفى فى حينه.

وأصدرت جامعة المنيا، بيانا منذ قليل، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن وفاة المغفور إيمان أحمد نجاح أنور، قالت فيه، انه وجب التوضيح بأن المريضة حضرت إلى مستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد بأعراض اشتباه بفيروس كورونا وتعانى من ارتفاع حاد في درجة الحرارة وتدهور في العلامات الحيوية للمريضة وتم استقبال المريضة فوراً وإجراء الإسعافات الأولية والدخول إلى غرفة العزل بالعناية المركزة تحت أشراف فريق من أطباء النساء والتوليد، حيث إن المريضة كانت حاملا في الشهر السابع، وأطباء العناية المركزة.

وقالت الجامعة في بيان لها، بعد استقرار حالة المريضة تم استدعاء أطباء قسم القلب والصدر لمباشرة الحالة وتم إجراء كل التحاليل اللازمة وكذلك الاشعة المقطعية والتى أثبتت عدم التأكد من اشتباه عدوى فيروس كورنا إلا بعد إجراء مسحة PCR والتى تم إجراؤها للمريضة بمستشفى صدر بنى مزار يوم 5/9/2020 من قبل أهل المتوفاه ولم تظهر النتيجة حتى وفاة المريضة.

وتابعت: استقر الرأي الطبي على البدء فورا في بروتوكول العلاج الخاص بعدوى فيروس كورنا والمعتمد من وزارة الصحة ولجنة التعامل مع هذه الحالات بالمستشفى الجامعي وهو عبارة عن (مضادات حيوية – خافض للحرارة – مضادات للتجلط).

وأشارت إلى أن حالة المريضة استقرت لمدة 48 ساعة وذلك يومى السبت والأحد وهذا مثبت من فحص الأوراق الخاصة بالمتابعة والمسجلة بتذكرة المريضة مع المتابعة الدقيقة من الأطقم الطبية المتخصصة والذين أوصوا باستمرار بروتوكول العلاج ، إلا أنه فى يوم الأحد الساعة التاسعة مساءً حدث تدهور مفاجى فى حالة المريضة داخل العناية المركزة من حيث انخفاض حاد فى الضغط والنبض وانخفاض نسبة الأوكسجين فى الدم ودرجة الوعى العام للمريضة وعلى الفور تم التدخل من جانب أطقم العناية المركزة لإجراء الإسعافات اللازمة ولكن حدث توقف مفاجئ فى عضلة القلب وحاول الأطباء إجراء الإنعاش القلبى ولكن عضلة القلب لم تستجب للإنعاش.

جامعة المنيا: سيتم الإعلان عن نتيجة التحقيق بكل شفافية للرأى العام فى موعد أقصاه 48 ساعة

وتابعت: "تم إعلان وفاة المريضة فى تمام الساعة العاشرة مساء وكان التشخيص المبدئى هبوطا حادا فى الدورة الدموية نتيجة جلطة فى الشريان الرئوى وفى هذه الأثناء تدخل أهل المريضة بالاعتداء على الأطقم الطبية أثناء تأدية واجبهم وان الفيديو المتداول قد تم تصويره داخل العناية المركزة بعد إعلان وفاة المريضة وتم تحرير مذكرة إثبات حالة بالواقعة".

وعقب العلم بملابسات الحالة من قبل رئيس الجامعة تم تشكيل لجنة مكونة من عميد الكلية والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير مستشفى القلب والصدر لفحص ملابسات الوفاة من كل جوانبها لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات طبية وعلاجية مع المريضة وتماشيها مع البروتوكول المتبع واتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة وجود أى تقصير إن ثبت ذلك.