كشف "أسنان" و"عيون" مجانا للطلاب في "أهلا مدارس"

قال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة اتفقت مع وزارة الصحة على الإشراف على الأمور الوقائية والاحترازية داخل معرض أهلا مدارس، الذي سينطلق في 20 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوع.

وأشار حسام الدين لـ"الوطن"، إلى أن المعرض سيمنح الصفة الإشرافية له لوزارة الصحة والسكان للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية بداخله، حيث سيتم توزيع الكمامات والقفازات البلاسيتكية على المتوافدين من بوابة الدخول، فضلا عن توفير مساحات وفوارغ بين العارضين، وتوفير 100 نقطة تعقيم متوافر فيها الكحول لتعقيم الأيدي للزائرين، فضلا عن قياس الحرارة قبل الدخول.

كشف مجاني لـ"الأسنان والنظر" بـ"معرض أهلا مدارس"

وتجهز وزارة التموين والتجارة الداخلية، لأول مرة هذا العام خدمات مجانية لزوار معرض أهلا مدارس، والذي سينطلق في 20 سبتمبر المقبل.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لـ"الوطن"، إنه لأول مرة سيتاح خدمات مجانية لزوار المعرض، حيث جرى الاتفاق على توفير جناح خاص لـ"كشف الأسنان" مجانا للطلاب المصاحبين لذويهم داخل المعرض، ولن يدفع رب الأسرة أي مقابل، وسيحصل على تقرير طبي بحالة أسنان أبنائه.

ولفت إلى أنه سيتم توفير جناح للكشف على العيون بشكل مجاني للطلاب، حيث يتم إجراء كشف نظر للتأكد من سلامة النظر وحالة احتياج الطالب لتركيب نظارة ويتم إعداد تقرير طبي.

التموين: بيع الزي المدرسي ومنتجات غذائية داخل أهلا مدارس

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المعرض سيقام في مركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، ويستمر لمدة أسبوع واحد من 20 لـ27 سبتمبر، على أن يستمر حتى 20 أكتوبر داخل فروع السلاسل المكتبية والمكتبات، قائلا: "اتفقنا أن يكون المعرض في مركز المؤتمرات لمدة أسبوع على أن تستمر نفس السلاسل والمكتبات التي ستشارك في المعرض، في تقديم العروض والخصومات بفروعها حتى 20 أكتوبر".

وأشار إلى أن أنه سيجري إقامة معارض متنقلة بالقاهرة الكبرى، لتوصيل السلع لأكبر قدر ممكن من المواطنين، فضلا عن تنظيم معارض فرعية لـ"أهلا مدارس" بعدد من المحافظات بمعرفة الغرف التجارية.

وعن نسبة التخفيضات هذا العام، أوضح أنه جرى الاتفاق مع كافة العارضين على تقديم نسبة خصومات وتخفيضات تصل لـ 20%، موضحًا أن المستهلك سيجد داخل المعارض كل ما يحتاجه لأبنائه مع دخول المدارس، بدءًا من الزى المدرسي، والأدوات المكتبية وما تطلبه المدارس مثل السبلايز، ومنتجات غذائية، ومنتجات مدرسية، وكل ما يحتاجه.