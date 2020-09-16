رئيس "المصرية اليابانية": حرم الجامعة تكلف 5 مليارات جنيه (حوار)

قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إنّ تكلفة المرحلتين الأولى والثانية للحرم الجديد للجامعة، تقدر بـ5 مليارات جنيه مصري، مؤكدا أنّه سيكون حرم ذكي يضاهي كبرى الجامعات العالمية.

وأضاف الجوهري في حواره لـ"الوطن"، أنّه لأول مرة يتم إدراج كليات الجامعة على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا أنّه لم يتم زيادة المصروفات الدراسية للجامعة هذا العام، وإلى نص الحوار..

حدثنا عن الجامعة؟

جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، ومملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان مارس 2009، وبدأت الدراسة بها في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية فى فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه من الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

نعتمد في سياسة الجامعة على الاستفادة العظمى من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" الذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل.

ماذا عن الفرع الجديد للجامعة؟

الحرم الدائم للجامعة هو مقام على مساحة 200 فدان بمدينة برج العرب الجديدة، ويواكب الحرم الجديد أحدث التصميمات العالمية ذات التصميمات الذكية الصديقة للبيئة، واعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقنى متقدم.

كم تبلغ قيمة تكلفة إنشاء الجامعة؟

جرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى 14 مايو 2016 ، بمبلغ 1.25 مليار جنيه، وتوقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس 2017، بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وانتهينا من إجراءات تنفيذ المرحلتين بنسبة 100%، ليبلغ إجمالي التكفلة 5 مليارات جنيه.

ما الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لإتمام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية؟

طبقنا عددا من الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجرى تقسيم الجداول أسبوعيا بين الفرق، ووضعنا خطة دخول وخروج للطلاب تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي، وتوقيع الكشف الطبي على الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.

الجوهري: لا زيادة في مصروفات هذا العام.. وإدراج الجامعة على موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة لأول مرة

ما الهدف من إنشاء الجامعة؟

نهدف لخدمة تنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة، والمنطقة العربية وأفريقيا، وجذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها بحثيًّا.

ما المميزات التي تمنحها الجامعة؟

تقوم سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعليم الابتكاري" المعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل.

ماذا عن الاستعداد لتطبيق التعليم الهجين؟

نستعد للتطبيق، والجامعة مؤهلة للتطبيق على أكمل وجه، كما أنّ فرع الجامعة الجديد المقرر الانتقال إليه مجهز وفقا لأحدث التصميمات العالمية الذكية.

هل زادت المصروفات الدراسية؟

المصروفات الدراسية لم تزيد، وسنتعامل بنفس أسعار العام الماضي.