وفاة ممرضة بمستشفى بيلا متأثرة بـ"كورونا" داخل عزل بلطيم

أعلنت نقابة التمريض في كفر الشيخ، اليوم، وفاة "ليلى عبد العال"، مشرفة تمريض بمستشفى بيلا المركزي، متاثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، داخل مركز العزل بمستشفى بلطيم.

وتحول عدد كبير من صفحات الممرضات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى دفتر عزاء، لنعي الممرضة الشابة، التي توفيت أثناء خضوعها للعلاج بمستشفى العزل، بعد صراع مع الفيروس.

وقالت النقابة الفرعية للتمريض، برئاسة أماني النقيب، في منشور لها على "فيسبوك"، إن مشرفة التمريض توفيت بعد تدهور حالتها الصحية، عقب إصابتها بالفيروس المستجد، وقدمت خالص التعازي إلى أسرتها.

ومن المقرر أن يتم تسليم جثمان الممرضة إلى ذويها بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وبعد الانتهاء من تغسيله وتكفينه داخل مسشتفى العزل، على أن يتم دفن الجثمان وفق الإجراءات الاحترازية.