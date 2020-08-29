وفاة شخصين بكورونا في "عزل بلطيم"

أعلن مستشفى العزل في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، وفاة مريضين بفيروس كورونا من أبناء قرية دفرية بالمحافظة.

وذكر المستشفى أن كلا من عبد الحميد حماد خليل، وآمال رجب السيد، من أبناء قرية دفرية التابعة لمركز كفر الشيخ، توفيا اليوم بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، ومعاناتهما من أمراض أخرى مزمنة.

وأضاف أنه من المقرر تسليم الجثمانين بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية، أثناء الغسل والكفن داخل المسشتفى، تمهيدا لدفنهما.

وعاد المستشفى مرة أخرى لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، عقب قرار إخلائه وعودته لممارسة عمله كمستشفى مركزي يقدم كافة الخدمات الطبية.