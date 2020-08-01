كفر الشيخ تسجل "صفر" إصابات وحالة وفاة بـ"عزل بلطيم"  

سّجلت محافظة كفر الشيخ "صفر" إصابات بفيروس"كورونا"، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بينما سجّل مستشفى بلطيم النموذجي والمخصص لعزل مصابي كورونا حالة وفاة لمسن عمره 69 عاماً، حيث يتبقى حالتين فقط بالمستشفى ليعلن خلوه وعودته لممارسة عمله كمستشفى مركزي.

وقال مصدر بالمستشفى، لـ"الوطن"، إنَّ مصابين إثنين فقط هما الموجودين به، جرى وضعهما على أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أنَّه من المقرر أن يعود لممارسة عمله بكامل طاقته وأقسامه، كما يجرى تكثيف التطهير والرش لكل أركان المستشفى، قبل عودته للعمل، حيث لم يستقبل المستشفى حالات منذ 9 أيام، وفقاً لتعليمات الوزارة.

كما يستمر قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعي، ومن المقرر أنَّ يُنهي قسم العزل بالمستشفى الجامعي، مهامه في الـ10 أيام الأولى من شهر أغسطس.