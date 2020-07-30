"عزل بلطيم" يسجل "صفر" إصابات بكورونا لليوم السابع  

ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ إلى 679 شخصا، ويتبقى 3 حالات فقط جرى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

وبدأ مستشفى بلطيم المخصص لعزل مصابي كورونا، عملية الإخلاء تمهيداً لعودته للعمل كمستشفى مركزي يقدم خدماته للمرضى، بعد تسجيل صفر إصابات بكورونا لليوم السابع على التولي.

فيما يجري تكثيف التطهير والرش لجميع أركان المستشفى، قبل عودته للعمل، حيث لم يستقبل المستشفى حالات منذ 7 أيام، وفقاً لتعليمات الوزارة، في الوقت الذي يستمر فيه قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعي.

ومن المقرر أن ينهي قسم العزل بالمستشفى الجامعي، مهامه في الـ 10 أيام الأولى من شهر أغسطس.