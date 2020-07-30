"عزل بلطيم" يسجل "صفر" إصابات بكورونا لليوم السابع
..وشفاء 676 مصابا من الفيروس
كتب:
سمر عبد الرحمن
12:02 م | الخميس 30 يوليو 2020
ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد بمستشفى عزل بلطيم في كفر الشيخ إلى 679 شخصا، ويتبقى 3 حالات فقط جرى وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.
وبدأ مستشفى بلطيم المخصص لعزل مصابي كورونا، عملية الإخلاء تمهيداً لعودته للعمل كمستشفى مركزي يقدم خدماته للمرضى، بعد تسجيل صفر إصابات بكورونا لليوم السابع على التولي.
فيما يجري تكثيف التطهير والرش لجميع أركان المستشفى، قبل عودته للعمل، حيث لم يستقبل المستشفى حالات منذ 7 أيام، وفقاً لتعليمات الوزارة، في الوقت الذي يستمر فيه قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، في استقبال المصابين بالفيروس ممن يحتاجون لرعاية دقيقة وأجهزة تنفس صناعي.
ومن المقرر أن ينهي قسم العزل بالمستشفى الجامعي، مهامه في الـ 10 أيام الأولى من شهر أغسطس.