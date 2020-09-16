"برلمان الطلائع" مصغر مجلس النواب لتدريب الشباب على الديمقراطية

برلمان الطلائع، أحد وسائل الشباب للتدريب على الحياة السياسية من خلال محاكاة مجلس النواب، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة، اعتماد القوائم النهائية لمرشحي هيئات المكاتب واللجان النوعية لانتخابات برلمان طلائع مصر "إلكترونيا"، بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات، وذلك بعد غلق باب الترشح، وفتح باب الطعون على القوائم المبدئية للمرشحين.

وتقدم للترشح لرئاسة البرلمان 15 مرشحا، وهم "يؤأنا مجدي شكر، فاطمة حسين الشافعي زهيري، محمد أحمد عبدالفتاح، سما خالد عبدالعزيز، حازم إمام محمد، فاطمة جمال عبدالفتاح، إسلام سعد الجندي، أميرة عيد حميد، يارا أحمد السياجي، علي محمد علي جابر، شادي محمد عبدالواحد، وعد محمود أحمد، محمد خليل علي محمد، خالد محمد عبدالهادي، أسماء سامح حسن شحات" بحسب بيان رسمي.

ما هو البرلمان؟

يعد برلمان الطلائع والشباب، نموذج محاكاة لمجلس النواب، من الشباب وهو برنامج تدريبي تثقيفي لطلائع وشباب مصر، ولا ينتمي لأي حزب أو تيار أساسي، بل هو منبر يعبر فيه الطلائع والشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على ممارسة الديمقراطية، ويشاركون في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفاعلة لقضايا وطنهم بأسلوب علمي، لبناء الشخصية وخطوة نحو النضج الفكري، يتيح الفرصة ليصل صوت العضو للمسؤولين والرأي العام.

ويشترط البرلمان عدة شروط للمشاركة منها أن يكون المتقدم من مواطني جمهورية مصر العربية، على أن يكون سن الطلائع من طلائع من 10 - 18 سنة، والشباب من 18 سنة إلى 25 سنة، وأن يكون عضوا بمركز الشباب، أو طالبًا بالمدرسة، أو طالبًا بالكلية، أو حاصل على مؤهل متوسط على الأقل.

أهداف برلمان الطلائع

يهدف برلمان الطلائع إلى تنمية الوعي السياسي، وترسيخ قيم الديمقراطية، ودعم روح المشاركة، وتنمية القدرة الحوارية لدى الشباب، وحرية التعبير عن الرأي وقبول الرأي الآخر في إطار ديمقراطي منظم.

ويساهم البرلمان في إعداد وتأهيل الطلائع والشباب للمشاركة في العمل العام عند بلوغ السن، على سبيل المثال الترشح لعضوية "المجلس المحلي - الأحزاب - مجلس النواب - منظمات المجتمع المدني.. وغيرها".

آليات عمل البرلمان

يعمل البرلمان في إطار قواعد منظمة له وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، ولجان نوعية مماثله للجان مجلس النواب، والتدريب العملي على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية من "سؤال أو طلب إحاطة أو استجواب.. وغيرها من قواعد العمل البرلماني".

كما يعمل على برامج تثقيفية في مجال التنشئة الوطنية والتنمية السياسية مع توفير الإصدارات التي تساهم في أعداد وتأهيل الطلائع والشباب للمشاركة الفاعلة في برامج البرلمان. ويعمل البرلمان في مجالات البرامج التدريبية والتثقيفية التي تتضمن "التعريف بالبرلمان وماهيته وأهدافه ووظائفه وأدوات الرقابة البرلمانية".

وممارسة العمل البرلماني من خلال تفعيل دور اللجان النوعية بدراسة المشكلات والقضايا المجتمعية كل فيما يخصه، وعقد جلسات مع رئيس البرلمان ورؤساء اللجان النوعية لمناقشة سير العمل داخل النموذج والتدريب على إدارة جلسة برلمانية باستخدام القواعد المنظمة لإجراء الجلسة نظام الكلام في الجلسة، وجلسات برلمانية مع السادة المحافظين والتنفيذيين ورؤساء الأحياء وأعضاء مجالس النواب.

ومؤتمرات قومية في نهاية دور الانعقاد لبرلمان الطلائع والشباب تختتم بجلسة برلمانية في مجلس النواب بحضور رئيس المجلس أو من ينوبه والسادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب، فضلا عن العمل في مجال برامج التنشئة الوطنية لجميع طلائع مصر لترسيخ الهوية الوطنية والمواطنة والانتماء والقيم والأخلاق، وفي مجال التنمية السياسية "الدولة / نظام الحكم / النظام السياسي / أنواع الحكومات / دراسات مقارنة بين الأنظمة السياسية / الأحزاب السياسية، ومبادرات مجتمعية لمواجهة قضايا ومشكلات المجتمع والظواهر السلبية".