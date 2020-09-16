الدواء: ملتقى افتراضي لتيسير إجراءات التسجيل والتفتيش الخاصة بالشركات

أعلنت هيئة الدواء المصرية تدشين الملتقى الافتراضي الثاني الخاص بالتعريف بالقواعد والإجراءات الجديدة المنظمة لآليات تسليم ملفات التسجيل والتفتيش الخاصة بشركات الدواء، والمرتبطة بإجراءات تحليل المستحضرات الدوائية والخامات بمعامل هيئة الدواء المصرية، وأوضحت الهيئة أنه تم حضور 195 شركة دواء.

وقال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن رئيس الهيئة اعتمد قرارا بتيسير خدمة فحص الملفات دون الالتزام بتقديم محضر سحب مقابل رسوم لهذه الخدمة، وأنه جارٍ حاليا تفعيل آليات تنفيذ القرار، وتشمل هذه الخدمة جميع أقسام قطاع العمليات والمراقبة "التسجيل والتفتيش والمراقبة"، وذلك حرصا على تيسير إجراءات الفحص.

وأضاف "الغمراوي" أن الهدف من تنظيم الملتقى الافتراضي الثاني لقطاع العمليات مع شركات الدواء هو العمل على تذليل الصعوبات التي واجهت بعض الشركات عند رفع الملفات الإلكترونية "soft file"، الخاصة بالتسجيل والتفتيش والفحص على الرابط الخاص بملف تسجيل المستحضر المراد تسجيله، أو العقبات المرتبطة بالملف الورقي "hard file".

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الهيئة قامت باتخاذ إجراء تحفيزية لإسراع عملية الفحص، متمثل في إنشاء فريق فني يتبع رئيس قطاع العمليات مباشرة، يقوم أعضاؤه بمراجعة متطلبات الفحص الصادرة للمرة الثانية، وتقييمها قبل إرسالها للشركة، وأيضا حل الصعوبات التي تواجه فرق الفحص، وتنظيم مقابلات لعشر شركات كل أسبوع لحل الصعوبات التي تواجههم.

وأوضح "الغمراوي" أن تلك الفعاليات تأتي في إطار توجهات الهيئة، بأولوية تعزيز مسارات التواصل والتفاعل الإيجابي مع شركات ومصانع الأدوية، وذلك بهدف تذليل كل العقبات الإجرائية التي قد تواجههم عند تسليم ملفات التسجيل والتفتيش بمعامل هيئة الدواء، بما ينعكس إيجابيا على عملية تسجيل المستحضرات الدوائية، وبما يقلل من مدد الانتظار، وذلك لتسهيل حصولهم على خدمات هيئة الدواء المصرية بسهولة ويسر في ظل تبني الهيئة سياسات ميكنة الخدمات المقدمة للمنتفعين.