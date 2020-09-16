جامعة الأزهر تستضيف اجتماع قطاع الدراسات الصيدلية بالأعلى للجامعات

تستضيف كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، اجتماع لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات، الأربعاء.

وقال الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، إنّ الاجتماع يشارك به جميع عمداء كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ويعقد برئاسة الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح عميد الكلية أنّ الاجتماع يتناول الرؤية المستقبلية في العام الدراسي الجديد فى ظل جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تناول موضوعات أخرى متعلقة بقطاع كليات الصيدلة بالجامعات المصرية.

وأعلن عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، أنّ لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات ستكرم الدكتور ماهر الدمياطي، رئيس اللجنة ورئيس جامعة الزقازيق الأسبق، ومحافظ بني سويف سابقًا.