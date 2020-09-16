بداية من 20 سبتمبر.. إقامة معرض مستلزمات المدارس على مساحة 12 ألف متر

تنظم الغرفة التجارية للقاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة من خلال شعبة الأدوات الكتابية، عدة معارض في مناطق متنوعة من المحافظة لمستلزمات المدارس، بأسعار خاصة تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%، مساهمة في دعم المواطنين تزامنا مع بداية الموسم الدراسي الجديد.

وقال المهندس سامح زكى نائب رئيس غرفة القاهرة، إنه يتم خلال الأيام الحالية التنسيق مع محافظ القاهرة لتوفير منافذ بيع لمستلزمات المدارس بأسعار خاصة لمساندة المستهلكين.

وأشار إلى أن المعرض سيقام من 20 - 27 سبتمبر، على مساحة حوالي 12 ألف متر بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

واعتبر "زكى "هذه المعارض، مُساهمة من تجار العاصمة في مساندة مستهلكي السلع بما يحقق إفادتهم من السعر المُخفّض وأيضًا دفعه لتحريك المبيعات بالسوق في ظل شكوى كثير من التجار بتراجع المبيعات في الفترة الأخيرة.

وأكد أن ذلك يأتى من منطلق الدور المجتمعى لمنتسبي الغرفة تجاه المواطنين في ظل زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة التى أثّرت على القدرة الشرائية لهم تقريبًا في معظم السلع.

وتابع "زكى"، أن معارض مستلزمات العام الدراسي الجديد تشمل كل الأدوات الدراسية التى يحتاجها طلاب المراحل الدراسية بمختلف مراحلهم، منوهًا إلى أن هناك حرصًا كبيرًا من مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب المتخصصة على تنظيم هذه المعارض لإفادة المواطنين الذين هم أساس العملية التجارية.

من جانبه قال أحمد أبو جبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية، بغرفة القاهرة، إن الشعبة من خلال الغرفة تسعى إلى تنظيم هذه المعارض مع عودة العام الدراسي الجديد لتنشيط المبيعات الراكدة منذ عام.

وأشار "أبو جبل"، إلى تراجع الأسعار بنسبة 20% هذا العام فى قطاعه حتى الآن، بل بعضها يتجه إلى مزيد من الانخفاض بعد تراجع سعر الدولار بالسوق.