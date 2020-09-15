الغرف التجارية: نتوقع 40% تراجعا في مبيعات "الأدوات المدرسية"

أجمع تجار الادوات المدراسية بالغرف التجارية على أن النظام الدراسي الجديد سيساهم في تراجع المبيعات بنسبة 40%.

وقال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم الأدوات هذا العام "مضروب"، ولا يوجد بيع ولا شراء بالرغم من طرح البضائع في الأسواق بداية من أغسطس.

وأشار إلى أهمية إقامة المعارض في تقليل حلقات التداول وخفض تكاليفها، بما ينعكس على خفض أسعار المنتجات المدرسية، موضحا أن القطاع الأكثر تضررا منذ أزمة الفيروس، نتيجة توقف حركة التجارة العالمية، وتعطل الدراسة نهائيا.

وفي السياق ذاته قال أحمد جعفر مستورد أدوات مدرسية بالغرف التجارية لـ"الوطن" إن النظام الدارسي الجديد سيساهم في تراجع المبيعات بنسبة 40%، نتيجة لاختصار أوقات الدراسة وأيام الأسبوع.

وفي السياق نفسه، قال خالد حسن عضو الشعبة العامة للمستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية والمدرسية بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة وافقت على إقامة معرض "أهلا مدارس" خلال الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر الجاري.

وأضاف حسن ان غرفة القاهرة شكلت غرف عمليا ت وعقدت اجتماعات طارئة لسرعة تسكين الشركات، مشيرا إلي انه تم التعاقد مع أفضل الشركات في كل قطاع سواء في الأدوات المكتبية والمدرسية أو الأحذية والملابس والبصريات.

وأوضح، أن التخفيضات في المعرض ستبدأ من 10 حتى 50% في بعض السلع، وأن الأدوات المكتبية والمدرسية ستصل فيها التخفيضات حتى 30%.

وشارك العام الماضي ما يقرب من 160 شركة بمعرض أهلا مدارس متنوعة ما بين أدوات مكتبية، وملابس جاهزة، وأحذية ومنتجات جلدية وعدد من شركات المواد الغذائية يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه المنتجات المحلية بصورة كبيرة وملحوظة بالمعرض.

وتلاحظ أن هناك سباق بين العارضين في المشاركة لترويج منتجاتهم بالمعرض الذي اعتبروه فرصة لدفع عجلة المبيعات في ظل دخول الموسم الدراسي الجديد، من خلال نافذة يتم التركيز عليها بشكل كبير وهو ما يتيح الفرصة لترويج أكبر كمية من منتجات مستلزمات المدارس.

وقال العارضين إن توفير أماكن العرض لهم أتاح فرصة كبيرة أمامهم لتخفيض سعر المنتجات، على اعتبار أنه ليس هناك أي تكلفة لهم في هذا المعرض وبالتالي انعكس ذلك على السعر النهائي للسلع إيجابيا بشكل كبير، مشيرا إلى أن معظم مستلزمات المدارس المعروض مصرية.

وعن بعض الأسعار بالمعارض يباع 20 كراسة سعة 28 ورقة بسعر 26 جنيها و10 كشكول 56 ورقة 22.5 جنيه و15 كراسة 28 ورقة لوكس 28.5 جنيه و8 كشكول 76 ورقة 23 جنيها.