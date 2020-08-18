"الغرف التجارية": 20% تراجعا في أسعار الأدوات المدرسية هذا العام

قال أحمد أبوجبل رئيس شعبة الأدوات الكتابية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك أكثر من 10-20% تراجعاً فى اسعار الادوات المكتبية هذا العام بالمقارنة بالعام الماضى لتراجع الدولار والاسعار العالمية.

وكشف "أبوجبل" لـ"الوطن" عن استعدادات التجار للمشاركة بمعرض "أهلا مدارس"، فور سماح رئيس الوزاراء باقامته في سبتمبر القادم وسيكون هذا المعرض هو الاول من نوعه بعد إلغاء التجمعات والمعارض العامة بقرار من رئاسة الوزراء كأحد الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد وذلك لتنشيط حركة المبيعات، لافتاً الى أن هناك تواصل مع وزارة التعليم ورئاسة الوزراء لمتابعة المستجدات الخاصة بفيروس كورونا والسماح من اقامة المعارض من عدمها الا ان الاوضاع لاتزال مبهمة، وفق تعبيره.وتابع: "تهدف تلك المعارض إلى تقليل حلقات التداول وخفض تكليفاتها، بما ينعكس على خفض أسعار المنتجات المدرسية" مشيراً إلى تراجع 50% في استيراد الأدوات الكتابية من أقلام وورق وكراسات للعام الدراسى الجديد.وأرجع الأسباب إلى مخاوف التجار من الأنباء التى ترددت خلال تلك الفترة من موجة جديدة للفيروس فى سبتمبر، وزيادة المخزون لدى التجار والمواطنينموضحاً أن خسائر التجار فى الموسم الماضى، تسببت فى ضعف الطلب بسبب الظروف الراهنة، لقلة دورة رأسمال التجار، وتراجع الاستيراد لتقليل حجم الخسائر.وأوضح أن قطاع الأدوات الكتابية من أكثر القطاعات تضررا منذ أزمة كورونا، نتيجة توقف حركة التجارة العالمية وتوقف الدراسة نهائياً، نافياً حدوث أى زيادة فى أسعار الأدوات الكتابية هذا العام، مقارنة بالعام الماضى، نتيجة تراجع الدولار والاسعار العالمية، حيث تتراوح أسعار الكشاكيل والكراسات بداية من 50 حتى20 جنيهاً، وسعر الأقلام الجاف من 75 قرشاً حتى 4 جنيهات ويباع القلم الرصاص من 75 جنيه حتى 3 جنيهات، والشنط المدرسية تبدأ من 50 حتى 250 والمستورد يباع بأسعار تتراوح من 450 حتى 700 جنيه واكثر.وأشار إلى أن التجار كعادتهم يبدأون استعدادهم للعام الدراسى الجديد منذ شهر مارس من العام السابق باستيراد البضائع، لضمان وصولها خلال شهر مايو ويونيو حتى تكون البضائع جاهزة فى شهر يوليو، لتوزيعها على تجار التجزئة فى شهرى أغسطس وسبتمبر، وعرضها للمستهلكين فى المحلات والمكتبات والمعارض المختلفة الموجودة فى أماكن عدة بالمحافظات، لافتا الى الاسواق جميعها بدات منذ بداية الشهر الجارى فى عرض بضائعهم، مضيفاً: "مصر تستورد 20% من احتياجاتها من الأدوات المكتبية من الصين والباقى من مناشئ مختلفة مثل الهند وإندونيسيا وهونج كونج"