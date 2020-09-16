حريق هائل في مرفأ أنكونا الإيطالي.. وغلق المدارس لتحليل الهواء (فيديو)

أعلنت وسائل إعلام ايطالية، أمس، عن نشوب حريق هائل في ميناء أنكونا الإيطالي الواقع شمال شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن الحريق اندلع في الميناء عند منتصف الليل وقامت فرق الإطفاء بالهرع إلى المكان بسرعة لإطفائه، وذلك خوفا من انتشار الحريق الذي قد يصل إلى صهاريج النفط والغاز القريبة من المكان، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار المتحدث باسم قوات الطوارئ في المنطقة أن الخسائر اقتصرت على الماديات ولا إصابات بين المواطنين.

ومن جهته، قال عمدة أنكونا إن الحريق الذي اندلع لن يكون لديه تدعيات بيئية على المنطقة وطالب المواطنين إغلاق النوافذ لأيام محدودة فقط.

وقد أغلقت البلدية، كإجراء احترازي، جميع المدارس على اختلاف مستوياتها، بالإضافة إلى الجامعات والحدائق والمرافق الرياضية، وذلك بانتظار التحاليل الهواء المخبرية.