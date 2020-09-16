مدبولي: نحتاج بناء 40 ألف فصل خلال عامي "2020 - 2021"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مستهدفات الحكومة في إطار رؤية مصر 2030 للتعليم قبل الجامعي، حيث نحتاج في خلال عامي 2020 و2021 لبناء 40 ألف فصل.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المنشآت التعليمية، أنَّ المستهدافت تشمل أيضا إنشاء المدارس اليابانية، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس السيسي، لتنتج خريج مصري يواكب أحدث النظم في التعليم التعلم وهو النموذج الياباني، مشيرا إلى أنَّ هناك 62 مدرسة ياباني من المستهدف إنشاؤها.

وأشار إلى أنَّ "مدارس اليابان نموذج آخر من المدارس الحكومية المتميزة التي نرغب في تطويرها ومستهدف إنشاء 22 مدرسة".

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.