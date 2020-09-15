متحدث "الوزراء": أتوقع كسر حاجز الـ 2 مليون طلب تصالح نهاية الشهر الجاري

توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تكسر عدد طلبات التصالح فى مخالفات البناء حاجز الـ2 مليون طلب بنهاية الشهر الجارى، نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين على تقنين أوضاعهم، وسيتم غلق باب التقدم للتصالح نهاية الشهر الجاري.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه عقب غلق الباب أمام تلقى طلبات التصالح بنهاية الشهر الجارى، لن يتم مساواة المواطن الذى تقدم بطلب وآخر مخالف لم يتصالح.

وتساءل المتحدث باسم مجلس الوزراء: "هل من العدل أن نساوى من تقدم بطلب تصالح بمواطن آخر لم يتبع أى إجراء؟، ليس من العدل بعد نهاية الشهر الجارى، أن نساوى بين المواطن الذى تقدم بطلب للتصالح والمواطن الذى لم يتقدم".