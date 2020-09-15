حسام حسني: قرارات "الوزراء" الجديدة مشروطة بالإجراءات الاحترازية

أكد حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن قرارات مجلس الوزراء الجديدة مشروطة بالإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة، من أجل الحفاظ على صحة المواطن من تفشي كورونا من جديد.

وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن عودة الحياة الطبيعية من جديد من خلال القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل مجلس الوزراء مشروطة بضرورة الالتزام من قبل المواطن بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أن المواطن المصري هو المسؤول عن القرارات التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة، سواء بالفتح أو بالغلق من خلال التزامه بالإجراءات الاحترازية أو تهاونه بها.

واتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات اليوم، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.

كما تمت الموافقة على السماح باستئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة، بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق نفس القرار على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50% وبحد أقصى 150 فردا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ليبدأ ذلك بمعرض الكتاب بالإسكندرية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50 % مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمت الموافقة كذلك على إقامة معرض أهلاً بالمدارس بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية، وستتم إقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء. والموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

كما وافقت اللجنة على عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية، كما حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب، وكذا المناطق المفتوحة للمناسبات بالأندية ومراكز الشباب، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المحددة.