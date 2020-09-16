مدبولي: اضطررنا لتحويل 62 ألف فدان زراعي لمشروعات عمرانية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه يوقع أسبوعيا قرارات نزع ملكية أراض بأغراض النفع العام، لإنشاء خدمات للدولة من مدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف، أغلبها في أماكن بالعمران القائم وتكون أراض زراعية، لكن الدولة مجبرة على ذلك.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعض المشروعات التابعة لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، أنّ الدولة اضطرت لنزع ملكية بعض الأراضي، من أجل عمل مشروعات نفع عام بلغت 62 ألف فدان زراعة اضطرت الدولة تحويلها من زراعة لعمران.

وتابع رئيس الوزراء، أنّ النمو إذا كان مخططا وكان في إطار زيادة سكانية معقولة، فـ"عمران الدولة لمحدودي الدخل يتم فيه بناء الخدمات من مدارس وغيرها".

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ هذا وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وقد بدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.