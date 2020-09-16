التموين: 50% حد أقصى لزوار معرض "أهلا مدارس"

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها وفقا لما تم من تنسيق كامل مع وزارة الصحة لتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في كل فروع ومعارض أهلا مدارس التي ستنطلق في 20 سبتمبر المقبل، تم الاتفاق على وضع حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان حد أدنى من التباعد.

وشددت الوزارة أنه أيضا سيتم دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض، وكذلك مُرتب للأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام دورات المياه بالمعرض مع وزارة الصحة.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية، قبل قليل، بأنه سيتم توفير كل السلع والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأسعار متميزة وجودة عالية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الظروف، خاصةً أن بعض فئات أولياء الأمور تأثروا سلبا للظروف الاقتصادية المرتبطة بأزمة كورونا، ولذلك سيقام المعرض تخفيفا عليهم وحرصا على توفير احتياجات المدارس.

المصيلحي: إقامة 19 معرضا في 12 محافظة

أشار المصيلحي بأنه سيتم إقامة 19 معرضا في 12 محافظة، وكذلك إقامة 21 معرضا متنقلا وبمشاركة 175 شركة بالمعارض المختلفة، بالإضافة إلى إقامة المعرض الرئيسي بالقاهرة بأرض المعارض يوم الأحد القادم الموافق 20 سبتمبر 2020 وذلك في 4 قاعات رئيسية، وستشهد عددا من المحافظات إقامة أكثر من معرض حيث ستقوم الغرف التجارية بإنشاء المنافذ بالتعاون مع المحافظين الذين سيوفروا المساحات اللازمة بمناطق مركزية بكل محافظة ويجرى حاليا التوسع في المعارض من خلال الغرف التجارية لتشمل معظم محافظات الجمهورية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية.