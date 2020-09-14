الأوقاف: لن تقام صلاوات الجنازة بالمساجد الصغرى منعا للتزاحم

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر المساجد من خلال المديريات، والتنبيه المستمر لجميع الأئمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن المساجد الصغرى لن تقام بها صلاوات جنازة لعدم الزحام.

وأضاف "العيسوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الوزارة أعدت خطة للسماح بصلاة الجنازة بساحات المساجد، مؤكدا أنه لم يتخذ بشأن دور المناسبات قرار حتى الآن، لافتا أن الضوابط تتضمن إقامة الجنازة خارج المسجد.

واشار إلى أن أولى هذه الضوابط أن تقام صلاة الجنازة بعيدا عن الصلاوات الخمس اليومية "ولا قبلها ولا بعدها"، حتى يكون العدد قليلا.

كما تقام صلاة الجنازة في المساجد الكبرى التي بها ساحات مفتوحة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات.