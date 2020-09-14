الأوقاف بعد عودة صلاة الجنازة في المساجد: لن تزيد عن 15 دقيقة

علق أسامة فخري، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، على قرار مجلس الوزراء الجديد، بالسماح بصلاة الجنازة في المساجد خلال الفترة المقبلة، قائلا إن الوزارة بصدد إعداد خطتها بالسماح بشروط صلاة الجنازة في المساجد الكبرى، موضحا أن الأمر سيتم التنسيق الكامل مع القائمين في المساجد.

وأضاف "فخري"، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه جرى الاتفاق على بعض الضوابط، منها عدم إحضار الجنازة للمسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو صلاة الجمعة أو قبلها وتركها إلى ما بعد الصلاة، مؤكدا أن مدة صلاة الجنازة لن تزيد عن 15 دقيقة.

وتابع، أنه سيتم الالتزام بعدم فتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشددا على أنه لن يتم فتح المسجد لأداء صلاة الجنازة إلا إن كان كل المترددين يرتدون الكمامة ويلتزمون بالإجراءات الوقائية، مع الالتزام بعلامات التباعد المحددة في المسجد، ولن يُسمح بأن يكون هناك أي عدد زائد عن المسموح في المسجد

وكانت لجنة أزمة كورونا، اتخذت حزمة من القرارات الجديدة، يبدأ تنفيذها اعتبارًا من الأسبوع المقبل، 21 سبتمبر، والتي تشمل الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد، التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية، مع مراجعة هذه القرارات حسبما تستدعي الظروف المستجدة.