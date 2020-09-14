رئيس جامعة طنطا يفتتح المبنى التعليمي الجديد بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، المبنى التعليمي الجديد لكلية التربية النوعية، اليوم، بحضور قيادات الجامعة.

وقال "سبع" إن المبني جرى تشييده، وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ومجهز بأحدث أنظمة لإطفاء الحريق، ومداخل تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلي أن المبني مقام علي مساحة ١٧٠٠ متر، مقسمة علي ثلاث أجنحة ( شرقي - أوسط- غربي) ومكون من ٦ طوابق، به ٤ مدرجات تسع ٥٠٠ طالب، و٤٠ قاعة تدريس تسع ١٥٠ طالب.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، عميد الكلية، أن المبني يحتوي علي ٦ معامل حاسب آلي بسعة ١٥٠ جهازًا، كما يحتوي علي مسرح، قاعات للسيمنار، والمناقشات، ومعرض دائم، وأستوديو، ووحدة للقياس والتقويم، و٤ وحدات تأهيل لسوق العمل لمهارات تكنولوجيا التعليم، والملابس والفنون البصرية والإعلام، بالإضافة إلي الدور الأرضي وجاري تجهيزه كوحدة للاختبارات الإلكترونية، كما يحتوي علي حجرات لأعضاء هيئة التدريس، لجميع الأقسام، كما يوجد به مصلي للرجال والسيدات وعدد ٢ مصعد كهربائي، ومكتبة، مشيرا إلي أن هذا المبني سيخدم العملية التعليمية، والطلاب ويساعد في الحصول علي الاعتماد لبرامج الكلية.

وعلى هامش الافتتاح شهد رئيس الجامعة ونوابه، معرضًا للوحات الخشبية تحت إشراف قسم التربية الفنية برئاسة الدكتور محمود السيد، ومعرضًا الملابس والنسيج للدكتوره آية فوزي، رئيس قسم الاقتصاد المنزلي.

حضر الافتتاح الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي شعبان، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الامام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.