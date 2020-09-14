رئيس جامعة طنطا يفتتح مجمع ملاعب ومبنى تعليمي بكلية التربية الرياضية

افتتح الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، المبنى التعليمي الجديد، وتجديدات مجمع الملاعب الرياضية بكلية التربية الرياضية، اليوم، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتوره عزه الوسيمي، عميد الكلية، والدكتور علاء حلويش، والدكتور حسني دوير، مدير مركز الاستشارات الهندسية بجامعة طنطا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية سمير الشوري.

وقام الدكتور مجدي سبع، بتفقد المبنى التعليمي الجديد، حيث استمع إلى شرح تفصيلي للمبني الذي يضم 5 مدرجات تسع 1000 طالب وطالبة، و 8 غرف لأعضاء هيئة التدريس، وإدارة للدراسات العليا وشؤون الطلاب، ورعاية الشباب وملحق للأنشطة المختلفة، إلى جانب مكتبة الدراسات العليا ومكتبة عامة، وبدروم يحتوي علي دواليب لتغيير الملابس.

كما تفقد رئيس الجامعة ونوابه تجديد مجمع الملاعب الرياضية، الذي يحتوي علي ملعبين لكرة السلة، وملعب تنس أرضي، وملعبين لكرة اليد، وملعب لكرة السرعة، وتابع أعمال التجديدات بمجمع الرياضات المائية والالعاب الفردية.

وفي نهاية الافتتاح ، شهد رئيس الجامعة حفل تكريم الدكتوره عزه الوسيمي لانتهاء فترة العمادة وبلوغها السن القانونية المقررة للمعاش، والتي عبَّرت عن سعادتها بهذا الحفل الكريم وتقدمت بأسمى آيات الشكر لجميع القائمين عليه، وأشارت إلى أن النجاح الذي تحقق بالكلية خلال الأعوام الماضية يعود للجميع بفضل التعاون والعمل بروح الأسرة الواحدة ، وأكدت على ضرورة الاستمرار في العمل بنفس الروح والإرادة لتحقيق تقدم أكبر للكلية والجامعة.