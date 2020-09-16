رئيس الوزراء: عقدنا 2.3 مليون تدريب للمعلمين منذ 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنَّه جرى إنشاء 13 مدرسة دولية منذ عام 2014، كما تمّ تشغيل 9 مدارس جديدة، إلى جانب تدريب المعملين بشكل كبير في كل المجالات.

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "تمّ إجراء 2.3 مليون تدريب للمعلمين وجرى تأهيلهم من خلال شهادات دولية، لكي يكون قادرًا على تعليم الطلاب".

وتابع أنَّ الدولة المصرية ركزت بشدة على التحول الرقمي، وهو ما ظهر أهميته في أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث جرى إنشاء بنك المعرفة والمكتبات الإلكترونية وقنوات التعليم بدلًا من الكتب المطبوعة، كما جرى تطوير المناهج التعليمية.

واستكمل رئيس الوزراء: "تابعنا حجم الجدل والنقاش في الثانوية العامة لما بدأنا نغير المنظومة بالكامل، وبدأنا في نفس الوقت بدأنا تطوير مناهج بداية من الحضانة حتى الصف الثالث الابتدائي ونعمل على تطوير مناهج سنوات دراسية أخرى".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.