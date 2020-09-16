مدبولي: شكل جديد لامتحانات الثانوية العامة العام المقبل "ينهي رعب الأهالي"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطوير المناهج التعليمية تحدي، والدولة والحكومة هُجمت لتغيير المنهج التعليمي للطلاب، وحجم الجدل والنقاش حول الثانوية العامة وبداية تغيير المنظومة بالكامل.

وأضاف "مدبولي" خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنه يتم تغيير في نفس الوقت المناهج بداية من حضانة وأولى وثانية وثالثة ابتدائي "احنا ماشيين اننا تطوير مناهج جديدة تماما لاطفالنا من أول لما يدخلوا المدارس".

وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي نجحت في عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل تحدي فيروس كورونا، ومع التخطيط السليم استطعنا عبور هذه الأزمة التي تهم 581 ألف أسرة كان لديهم 581 ألف طالب في الثانوية العامة.

وتابع: "هذا العام كان آخر عام بشكل امتحان الثانوية العامة التقليدية، واعتبارا من العام المقبل سيكون هناك شكل جديد لهذا الامتحان، هدفه ننهي الفزع والرعب الموجود لدينا كثقافة في الاسرة المصرية، ان امتحان الثانوية العامة حياة أو موت، والحمد لله 1.4 مليون طالب في أيديهم التابلت وقادرين انهم يتعاملوا به.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وجرى توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما جرى توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه؛ وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل في الحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.