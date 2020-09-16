مدبولي: نعمل على إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية في عدة محافظات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ مصر لأول مرة تقتحم مجال الجامعات التكنولوجية، بالتعاون مع الدول الصديقة، بحيث يستطيع طلاب التعليم الفني استكمال الدراسات الجامعية والحصول على شهادات عالية، وبها كل التخصصات الموجودة في السوق سواء في مجال الأدوات الكهربائية أو صيانة وتشغيل أنظمة الطاقة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أو البرمجيات أو تكنولوجيا الحاسب والمعلومات.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّه يوجد 3 جامعات بالفعل جرى إنشاءها وافتتاحها، واستقبال الطلاب بها، وجار إنشاء عدد أكبر من الجامعات في المحافظات.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.