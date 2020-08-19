رامي رضوان: الجامعات التكنولوجية والأهلية ترفع مستوى التعليم بمصر

قال الإعلامي رامي رضوان، إن الدولة قررت فتح عدد من الجامعات التكنولوجية والأهلية الجديدة والتي سيبدأ العمل فيها مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأضاف "رضوان" خلال تقديمه لبرنامجه "مساء DMC"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الجامعات التكنولوجية والأهلية من شأنها رفع مستوى التعليم في مصر، وسيتم العمل على تطوير ذلك التعليم خلال الفترة المقبلة حتى تكون مواكبة لمتطلبات سوق العمل.

وفي سياق آخر، أوضح أنه وعلى مدار الـ10 أيام الماضية ورد إليه عدد من الشكاوى بخصوص طلاب الشهادة البريطانية وجامعة كمبيردج، مؤكدا أن الجامعة قامت بتقليل الطلاب وحدثت مشكلات عدة في ذلك الإطار، حتى أكدت الجامعة في بيانها أن الأزمة يجري العمل عليها، وتم الرد على بعض الدول وتصحيح تلك الأخطاء بينما لم يحدث ذلك في مصر.

وأشار إلى أن هناك تحركا حكوميا على أعلى مستوى للتواصل مع الجامعة وجلب حقوق الطلاب فيها في مصر، وقريبا سيكون هناك رد يثلج صدور كل طلاب الشهادة البريطانية.