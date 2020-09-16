مدبولي: استثمرنا 7.2 مليار جنيه لتطوير 27 جامعة حكومية منذ 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تمثل نموذجًا رائعا للمشروعات التي دشنتها الدولة خلال السنوات الست الماضية، موضحًا أنّ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا أصبحت جاهزة للافتتاح والتوسع واستقبال الطلاب اعتبارًا من العام الدراسي الحالي.

وأضاف مدبولي، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "بنطور في 27 جامعة حكومية، من خلال مشروعات ضخمة جدًا لرفع كفاءتها باستثمارات 7.2 مليار جنيه لحد دلوقتي".

وتابع: "بنضيف كليات جديدة داخل الجامعات لتواكب أحدث المستجدات، وزودنا الجامعات 35 كلية فيها أحدث التخصصات على مستوى العالم، زي الذكاء الاصطناعي وغيره، وبندخل برامج جديدة زي النانو تكنولوجي والتكنولوجيا التطبيقية الحيوية، عشان يبقوا مؤهلين لسوق العمل المحلي والدولي".