السيسي: كنا 4 مليون فرد على مليون فدان.. دلوقتي 100 مليون ونفس المساحة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر دولة ذات طبيعة طبوغرافية خاصة، فمساحتها نحو مليون كيلو متر مربع، لكن ليست كلها صالحة للعيش عليها.

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ مصر عاشت على مدار آلاف السنين على الشريط الأخضر بمجرى نهر النيل، متابعا: "ده التحدي اللي لازم تعرفوه، المساحة دي كانت من 200 سنة، وكان عايش على ضفاف النيل والدلتا حوالي 4 ملايين مواطن".

وتابع الرئيس: "كان كل واحد في الوقت ده له فدان يعيش منه أو يشتغل فيه، لكن دلوقتي نفس المساحة دي بيعيش عليها 100 مليون نسمة، والفدان بيعيش عليه 10 أفراد".

وأوضح الرئيس السيسي: "الناس بتسأل ليه من 50 أو 60 سنة الحياة كانت أرخص من دلوقتي؟، وليه الجنيه كانت قيمته أقوى من دلوقتي؟، هنقول عددنا زاد، لكن هل الأرض زادت؟، وهل بقى عندنا 100 مليون فدان؟، لأ، فانت كمواطن تحس ان الدولة معملتش حاجة".

"تسأل ليه من 50 و60 سنة الحياة كانت أرخص من دلوقتي وليه الجنيه كانت قيمته أقوى من دلوقتي؟.. علشان كدا.. طيب إحنا زي مازدنا هل زودنا الأرض دي؟.. هل بقى عندنا 100 مليون فدان؟.. لأ محصلش فتحس إنت كمواطن إنه الدولة معملتش حاجة.. القضية هنا وفي حالنا".

ويفتتح الرئيس السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، مع عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وجرى توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، حيث بدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية في فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.