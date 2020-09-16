السيسي: قوى الشر المتفرغة للتشكيك تسعى لإسقاط الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجّها حديثه للمصريين، إنّ فكرة الإساءة والتشكيك من جانب قوى الشر المتفرغة للتشكيك في كل أمر يخص المصلحة الوطنية، هدفه إصلاح الوطن، مضيفا: "هو الهدف من كدا إيه؟، المصلحة؟، لأ والله، الهدف هو إسقاط الوطن مش مصلحته".

وأضاف الرئيس خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "امتحان الثانوية العامة هيتكرر مرة واتنين وتلاتة، وهناخد أعلى الدرجات في النظام الجديد، والهدف ده هيكون ضد الأسرة المصرية ولا التسهيل عليها؟، لما حطينا في دماغنا تطوير التعليم واجهنا هجوم على الفكرة ومسارها والتشكيك في الوزير المعني، وكأن الموضوع وليد اللحظة وليس وليد دراسات".