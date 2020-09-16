الذهب يرتفع 6 جنيهات والأوقية تقترب من ألفي دولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام 3 جنيهات، وتصبح جملة الارتفاعات 6 جنيهات في أسواق المال والبورصات العالمية.

وسجل عيار 24 في السوق المحلية 996 جنيهًا، مقابل 990 جنيهًا، بداية التعاملات أمس.

بينما سجّل عيار 21 قيمة 872 جنيهًا، وبلغ عيار 18 نحو 747 جنيهًا، وبيع الجنيه الذهب بـ6.978 جنيه.

وقال نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن التوقعات الفترة المقبلة تميل إلى الارتفاع، ليكون سيد الموقف العودة مرة أخرى لتسجيل الأوقية لـ2000 دولار.

وأشار إلى أنها ليست بعيدة عن المستوى الحالي، مع الأخذ في الاعتبار تأزيم نتائج الانتخابات الأمريكية بجانب الموجة الثانية من كوفيد -19.

يشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم الأربعاء بفضل تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا عن تفاصيل خطط البنك لموازنة أسعار الفائدة مقابل هدفه للتضخم.