نتائج جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط القضايا المتنوعة خلال 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام وإستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.. فقد واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون .. حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (5) قضايا (نصب سفريات- تحويل أموال- تهريب جمركى- غسل أموال- إستغلال نفوذ مزعوم) مُتهم فيها عدد (7) أشخاص.. ضبط فيها مستندياً (3,5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.