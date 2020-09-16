الجامعة المصرية اليابانية للعلوم.. طموح للتواجد بين الـ500 الأفضل في العالم

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات للتعليم العالي، حسبما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ونقلته القناة الأولى بالتلفزيون المصري، قبل قليل.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم، وفقا لموقعها الرسمي، وهي كالتالي:

- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) هي جامعة بحثية تطمح إلى تنمية بيئة أكاديمية لتصبح معيارًا للدول المصرية والإفريقية في مجال التعليم.

- تم توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14/5/2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21/8/2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه.

- في 18/12/2017 وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، مع كازوهيكو كوشيكاوا النائب الأول للرئيس التنفيذي لهيئة التعاون الدولي اليابانية، منحة بقيمة 993 مليون ين ياباني، تمثل الشريحة الثانية لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-JUST، كما وقعت مع تارو كونو وزيرالخارجية الياباني، خطابات متبادلة لتنفيذ اتفاق منحة مشروع توريد الأجهزة التعليمية والبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، حيث تتولى وزارة الخارجية اليابانية مسؤولية مشروعات التعاون الدولي.

- تعد جامعة حكومية مصرية ذات شراكة يابانية، ويديرها أعضاء مصريون من أعضاء هيئة التدريس والإداريين.

- فيما تعتبر لغة الدراسة بالجامعة هي الإنجليزية.

- وتدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالكامل EJUST من خلال إرسال خبرائها الإداريين والأكاديميين للمساعدة والتوجيه في النظام الفني والإداري للجامعة، بالإضافة إلى إرسال خبراء أكاديميين من اتحاد الجامعات اليابانية الداعمة لتقديم الدعم في التدريس وإجراء البحوث المشتركة والإشراف المشترك على طلاب الدراسات العليا.

- توفر الجامعة أحدث الآلات والمعدات والأدوات لأغراض البحث.

- يتم اتخاذ جميع القرارات التي تحكم الجامعة من خلال مجلس أمنائها (BOT) الذي يتكون من 15 شخصية بارزة من مصر واليابان.

- تسعى الجامعة إلى تعزيز العلاقات المصرية اليابانية والتي من شأنها النهوض بالتنمية البشرية في المنطقة بأكملها، وذلك من خلال تعزيز الروابط والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المصرية واليابانية، وكذلك الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية مع تطبيق المعايير التعليمية والسياسات والنظم اليابانية، فضلا عن احتكاك الطلاب وهيئة التدريس بأنشطة بحثية ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل، والتعرف على أحدث التقنيات والأنظمة والتكنولوجيا اليابانية.

- تهدف إلى أن تكون مركز امتياز عالمي المستوى للتعليم العالي والبحث، وأنها واحدة من أفضل 500 جامعة دولية في غضون 10 سنوات.

- تعتمد الجامعة المصرية اليابانية على تنفيذ نظام تعليمي حديث قائم على المفاهيم الأكاديمية اليابانية والمختبر والمشاريع والمشكلات.

- كما تقدم برامج أكاديمية متعددة التخصصات حديثة ومتقدمة.

- وتسعى لإنشاء مراكز التميز للبحوث الأساسية والتطبيقية المتعلقة بالمجتمعات والصناعات والبيئة، بجانب تعزيز مهارات العمل الجماعي متعدد التخصصات.

- تعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية اليابانية الرئيسية وكذلك الشركات الصناعية لإجراء البحوث التطبيقية التي من شأنها أن تعرض الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لأنشطة بحثية واقعية، وتعريفهم بالأنظمة اليابانية والمعرفة والتقنيات المتقدمة.

- تقبل E-JUST حاليًا الطلاب الذين يرغبون في مواصلة دراستهم للحصول على ماجستير (ماجستير) أو دكتوراه في الفلسفة (دكتوراه) في 3 مدارس مختلفة متخصصة في 8 أقسام مختلفة في مجال الهندسة.

- فيما أعدت E-JUST، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي واتحاد الجامعات اليابانية الداعمة (JSUC)، برنامجًا للدكتوراه، لإتاحة الفرصة للدراسة وإجراء أبحاثهم في اليابان مع الجامعات الشريكة لمدة 6-9 أشهر.

- ومن بين البرامج الدراسية المتاحة، هي كلية الهندسة بتخصص "الإلكترونيات والاتصالات، هندسة وعلوم الحاسب، والقوى الكهربائية، والهندسة الصناعية والتصنيع، والميكاترونيات، وهندسة وعلوم المواد، والهندسة الطبية الحيوية، وانترنت الأشياء، والنظم المدمجة، وعلم الأعصاب الحسابي والروبوتات الإدراكية والمحاكاة، وأمن المعلومات السيبراني، وهندسة الحوسبة الكمية، والهندسة الكيميائية والبتروكيماويات، وهندسة مصادر الطاقة".

- كما توجد بها كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، بأقسام "المحاسبة ونظم المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، وبرنامج إدارة الأعمال MBA."، بجانب معهد العلوم الأساسية والتطبيقية للدراسات العليا "علوم النانو، وبيوتكنولوجي، والرياضيات الحسابية والتطبيقية، ومواد الطاقة".