السيسي: أي موضوع بيطرح حلوله عندي بفضل الله

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإعلام والجامعات في المحافظات، بتنظيم ندوات للحديث عن الواقع والتطور في المجالات المختلفة، متابعا: "ده موضوع مهم لتشكيل رأي عام حقيقي واعي للقضايا ومتفهم للتحديات، مش ممن الحكومة وبعض المسؤولين بس يتكلموا، لازم نبقى شايفين مع بعض حجم تحديات الدولة، بس ده معناه إن المعنويات مش مرتفعة؟، لأ، ما دام طرحت الموضوع حلوله بفضلك يارب عندي".

وأضاف الرئيس، خلال حفل افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "العمل والعمل والعمل لحد ما نحل مسائلنا".

وتابع الرئيس: "الدولة السنوات السابقة تقاعست في شرح القضية لشعبها، والدولة في الوقت ده مكانتش تقدر تعمل أكتر بكتير من اللي اتعمل، واللي الدولة بتعمله ده والله العظيم والله العظيم والله العظيم ما يتعمل، إحنا بنعمله بفضل الله".