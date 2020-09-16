السيسي يطالب المصريين بالانتباه للمؤامرات: وعينا زاد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، إنّ قوى الشر تصورت أنّها ستنجح في تأليب المصريين، عن طريق التشكيك في إنجازات الدولة، مضيفا: "المصريين لازم ينتبهوا، ووعينا زاد تجاه المؤامرات، وده أمر مقدر من الدولة، هو عاوز يشكك في اللي بيتعمل ويسئ ليه".

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية: "حجم الجامعات والمدارس في مصر خلال 5 و6 سنين، أضعاف اللي اتعمل في 30 سنة و40 سنة، وبيقول لأ إحنا بنضيعكوا".