قالت شركتا "دوفرتاور" الإسرائيلية و"موانئ دبي العالمية" الإماراتية، اليوم، إنهما وقعتا عدة اتفاقات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ.

وذكرت "دوفرتاور" أنها ستدخل في شراكة أيضا مع "موانئ دبي العالمية" لتأسيس خط شحن بحري مباشر بين دبي وإيلات، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

و"دوفرتاور" مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي شلومي فوجيل، وهو من مالكي شركة "إسرائيل شيبياردز" وميناء إيلات.

وستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"موانئ دبي" احتمال التقدم بعرض مشترك لميناء حيفا وهو بصدد الخصخصة. كما ستدرس "إسرائيل شيبياردز" و"الأحواض الجافة العالمية" شراكة في إنتاج وتسويق منتجات في دبي.

وشهد "البيت الأبيض" في العاصمة الأمريكية، أمس، توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي وصفت بـ"التاريخية"، وكذا توقيع اتفاق السلام بين المنامة وتل أبيب من جهة أخرى، باعتبارها خطوة تدعم أمن المنطقة واستقرارها.