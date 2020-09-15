ترامب: تبادل السفارات بين إسرائيل والإمارات والبحرين

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات، وستتعاون معًا، قائلًا: "هنالك تطلع للمستقبل بالنسبة للديانات الثلاث"، وفقًا لما أعلنته قناة "سكاي نيوز عربية"، فى نبأ عاجل.

وأضاف ترامب، "هنالك مقاربات جديدة مختلفة عن الماضي، ودول أخرى ستحذو حذو الإمارات والبحرين".

وبدأت مراسم توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات، وإعلان تأييد السلام مع البحرين في البيت الأبيض.

ويمثل البحرين والإمارات وزيرا خارجية الدولتين فى توقيع معاهدة السلام ويمثل الجانب الإسرائيلى رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو

وقال ترامب إن الشرق الأوسط عانى من الأزمات والاضطرابات.