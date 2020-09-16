السيسي: ستجدون نظاما مختلفا عن اللي اتعودتوا عليه

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على نظام التعليم الجديد وحضور الطلاب لعدد أقل من الأيام خلال الأسبوع.

وقال السيسي خلال حفل افتتاح الجامعة المصرية البابانية إن حضور الطلاب سيكون يومين وثلاثة أيام فقط في الأسبوع، مشددًا على ضرورة وصول هذه الرسالة للأسر المصرية.

وأضاف: "أنا عايز أوصل المعني والرسالة بوضوح للأسر ستجدوا نظام مختلف عن اللي اتعودتوا عليه وكنتوا بتودو الطلاب من الحد للخميس النهارده 4 أيام أو 3 أيام هنحضرهم ويومين بس".

وتابع: "ده أنا عايز الناس تستقبله ويبقى واضح بالنسبة لهم إنه هيبقى معمول لسبب رئيسي هو مجابهة جائحة كورونا ماتندهشوش وماستغربوش إننا بنقول الطفل أو الطفلة هيحضر 3 أيام بس وفي مدارس تانية 4 أيام والموضوع مرتبط بحجم الطلبة وحجم المدرسة".

وشدد السيسي على ضرورة أن يتم توضيح ذلك في البرامج ووسائل الإعلام لتصل الرسالة للمواطنين جميعًا.